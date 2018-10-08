觀塘下午環評 侯友宜上午率藍議員簽拒深澳連署

2018-10-08 11:48

〔記者陳心瑜／新北報導〕深澳燃煤電廠擴建案已成選戰議題，日前賴揆拋出「觀塘換深澳」，遭國民黨新北市長參選人侯友宜批評「把人民權益當籌碼」，侯友宜今天更和藍營27位新北市議員共同公開簽署反深澳燃煤電廠連署書，宣誓反深澳決心。侯友宜競選辦公室強調，這份連署書為反深澳燃煤電廠自救會所提出，就是之前蘇貞昌「拍肚、摸頭」事件中遭蘇拒絕簽署的連署書，相較蘇貞昌的態度，侯友宜反深澳絕不閃躲。

不過，民進黨新北市長參選人蘇貞昌質疑侯友宜，先前指不反對天然氣發電、反燃煤發電，現在卻又反對觀塘天然氣接收站，侯友宜回應，「非常清楚」，不反對考量環保、健康的方式發電，反對的是有條件的籌碼交換，市民權益不能用來交換。

侯友宜說，尤其反對在選舉過程中用選舉算計的方式交換市民權益，而且更中央也未保證不蓋深澳燃煤電廠，強調為市民的健康以及環境生態，對手現在就應該站出來說不要蓋了，這才是應有的態度。

至於觀塘第三天然氣接收站環評會議下午將召開，中央有意讓觀塘過關取代深澳，侯友宜批評，一切都是選舉算計，中央的能源政策應以專業方式解決，而不是用選票的算計解決。

不過立法委員、台中市長參選人盧秀燕今天召開記者會表示中部電廠超額北送，釀台中污染，在中電不北送、不蓋深澳燃煤電廠那如何發電？侯友宜回應，新北市已承受兩座核電廠、一座火力發電廠和一座水力發電，提供了大台北地區的供電，電力足夠，而中電北送涉及竹科的供電網到底要規劃在哪裡（給北部供電或中部供電網）？是中央能源政策應解決的問題，新北市已經在能源的多元開發性扮演積極的角色。

媒體也追問，這樣是否和盧秀燕不同調？侯友宜則說，新北市已經扮演積極開發能源的角色，也已經提供大台北的用電。

至於蘇貞昌致詞提到，中和或汐止再淹一遍，「就知道我有做事情」，遭侯友宜批評將「做事建立在人民痛苦上」，蘇貞昌又反駁是「斷章取義」，侯友宜則強調，想提醒蘇要苦民所苦，要了解淹水人的痛苦。