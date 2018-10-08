酒駕＝故意殺人，立委紛紛要求更重罰。立委林俊憲建議交通部再度修法加重罰則，甚至要求以「故意殺人」為處罰方向。交通部長吳宏謀8日備詢表示已經請路政司檢討，願意朝著專章方向來努力，關於罰則再提高，也將與法務部進行研究。（記者朱沛雄攝）

2018-10-08 11:32

〔記者陳宜加／台北報導〕林姓台大研究生6日晚間遭另名林姓酒駕男子撞死，現行法規如何遏阻酒駕再度引發討論。立委今天在立法院紛紛建議交通部再度修法加重罰則，甚至要求以「故意殺人」為處罰方向。

立委林俊憲表示，根據統計，去年因酒駕接受道安講習者有10萬人，顯示台灣即使已發生多起悲劇、法律也不斷從嚴修正，仍有為數不少酒駕案例，屢勸不聽主因恐是心存僥倖，不認為會出事、或自以為清醒。

他指出，實際上立法院早已擬修「道路交通管理處罰條例」，去年多名立委已提案，法案卻從去年躺到現在，卡在朝野尚未協商完成，交通部與法務部對於修法內容見解也不同。法務部認為罰金、刑責部分應修正刑法規範不安全駕駛，要求吳宏謀儘速取得共識。

擔任本屆會期交通委員會召委的林俊憲強調，目標本會期完成修法。酒駕就是有殺人的故意，法律上有直接的故意與不確定的故意，已有法官以此審理酒駕。

立委鄭寶清也建議，行政院已於10月4日通過，道安講習費由違規者自出，落實課責酒駕行為。針對屢勸不聽者，交通部應會同相關單位，盤點目前酒駕相關罰則，提出酒駕罰則專章，竭力避免酒駕再度發生。

吳宏謀表示已經請路政司檢討，願意朝著專章方向來努力，關於罰則再提高，也將與法務部進行研究。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆