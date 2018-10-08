2萬人持中國居住證！ 陸委會：擬修法禁參選、投票

陳明通表示，陸委會目前正研議，領有中國居住證的台灣人不得參選、投票。（記者朱沛雄攝）

2018-10-08 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕陸委會主委陳明通今（8）日到立法院內政委員會報告並列席備詢，表示對於國人為了在中國長期停留而申辦居留相關文件採寬容態度，但會嚴加防範中國政策意圖。未來會推出app申報，民眾若不申報將有罰則，陸委會也研擬限縮選舉權。

綜合媒體報導，民進黨立委劉世芳在質詢，目前台灣約有多少人領居住證，而未來將如何執行申報管理。陳明通回應，目前長期居住中國的台灣人約有30到40萬人，有2萬多人申請居住證，而目前採取鼓勵主動申報，不容易掌握。陳明通也補充，未來會推出APP申報，若不申報將有罰則，「每一個人都怕法，沒有人不怕法。」

陳明通表示，陸委會目前正研議，領有中國居住證的台灣人不得參選、投票，若回台選舉必須限縮一定程度權利，但選舉權牽涉到《憲法》層面，還要進一步研擬。

劉世芳質疑，民眾怕的「是中國的法還是台灣的法」，中國企業家馬雲、藝人范冰冰都怕中國國家主席習近平，何況是一般台灣人民。對於領中國居住證的台人，很多人認為陸委會限縮程度不足，無法測出對於中華民國的忠誠度。目前情況拖下去對台灣不利，中國將居住證當成統戰，因此要明確告訴國人，不可能兩邊好處都拿，申請居住證會受到法律上的限制，現在只有2萬人申請，不要隔年就變22萬人。