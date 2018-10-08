花蓮唯一國際航線將停飛 立委要國籍航空接手

2018-10-08 11:09

〔記者陳宜加／台北報導〕花蓮唯一國際航線、由香港快運航空營運的香港─花蓮航線即將於10月27日停飛，立委蕭美琴今天質疑，交通部提供誘因不足，導致停飛，要求國籍航空接手或開闢其他國際航線。交通部長吳宏謀回應，將由民航局與觀光局通力合作。

香港快運營運香港─花蓮航線原為每天1班往返，但今年2月花蓮強震後，當月載客率降至52.8％，遠不及去年同期88.3％，自7月1日起減為每週4班；不過，根據民航局統計，3月載客率仍僅6成、載客數為6824人，但至6月載客率已成長至88.8％、載客數達9674人。

蕭美琴今天質詢時表示，交通部現有減收降落費等獎勵措施不足以構成誘因，國際航線相關補貼也顯然無法派上用場，門檻過高，導致唯一國際航線停飛，花蓮人無法接手，希望國籍航空接手或開新國際航線。

吳宏謀回應，花蓮航線十分重要，當地也有不小需求，未來將朝鼓勵、優惠方式，交由民航局、觀光局通力合作，希望業者討論航點、航線時，均能朝永續經營航線方向，目前將本求利，航空公司才決定不飛。

蕭美琴也質疑，國籍航空配合政府政策，飛航日本2、3線城市，但要業者飛航台灣2線城市卻不願意，基於社會責任，不只要把台灣人帶往國外，國內觀光產業也應該發展，把外國人帶來台灣2、3線城市。

吳宏謀承諾檢討，他表示，目前航空公司航班時間帶早出晚回，等同外國旅客來台前往東部地區，要多花一個晚上，時間應再做平衡，交通部最近已在檢討。