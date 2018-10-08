主張育兒津貼一律6000元 蘇煥智：黃偉哲出來辯論

蘇煥智（中）與市議員參選人要求黃偉哲應參加政策公開辯論。（記者蔡文居攝）

2018-10-08 10:39

〔記者蔡文居／台南報導〕無黨籍台南市長參選人蘇煥智，今天與「新大同草根民主連線」成員市議員參選人共同召開記者會，主張育兒津貼應一律6000元，並對民進黨市長參選人黃偉哲喊話，要求「黃偉哲出來辯論！」

蘇煥智今天上午與市議員參選人曾王雅雲、高忠義、林緯，陳志峰等人在南市議會一起召開「育兒津貼一律平等6000元，黃偉哲應參加政策公開辯論」記者會。

蘇煥智表示，針對行政院長賴清德的育兒津貼政策，家長若把0到2歲孩子送至與政府簽約的準公共化保母或私托照顧，則可領取每月6000元的補助，這是把孩子分等級，也有違憲法平等原則，更增加公務人員管理幼托機構的行政負擔，也讓幼托機構增加大量人物力負擔評鑑，是雙重的資源浪費。

蘇煥智強調，如果阿公阿嬤或自家自己照顧，卻只能領取2500元的育兒津貼，這是違反公平原則，對此連線主張一律平等全部小孩都應有6000元的育兒津貼。

他們要求民進黨市長參選人黃偉哲，應就搶救少子化和育兒津貼政策以及違反憲法平等的育兒津貼等公共政策，出來公開辯論，清楚的對市民說明參選人對未來市政的藍圖。

「新大同連線」並提出4點共同訴求如下：

1、每個而從的育兒津貼應該平等／相同。

2、既然政府簽約幼兒園、保母中心的孩子每月6000元的育兒津貼；我們主張育兒津貼應該一律6000元／月。

3、應該利用閒置教室或公共空間，設立社區公共保母中心、及幼兒園，以降低年輕人育養子女的負擔。

4、要求民進黨市長參選人黃偉哲公開辯論搶救少子化育兒津貼政策。