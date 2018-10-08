公務機關約聘僱納勞基法？ 銓敘部：廣義公務員不宜適用

2018-10-08 10:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院司法及法制委員會今（8）日邀銓敘部、行政院人事總處進行「各公務機關約聘雇人員納入勞基法之推動方案與時程」專題報告，銓敘部長周弘憲強調，聘用人員定位為廣義公務員，尚不宜適用勞基法。

銓敘部報告提及，聘用人員是機關為應業務需要，以契約定期進用者，依法務部函釋，聘用人員與機關間所訂契約，屬「行政程序法」第135條所稱的行政契約，自聘用之日起，與聘用機關發生公法上契約關係。

銓敘部指出，聘用人員基本上係為各機關執行職務，直接或間接涉及行使公權力，屬廣義公務員身分，與「勞基法」所稱「勞雇關係」性質不同，聘用人員非屬「勞基法」所界定勞工。

銓敘部提醒，聘用人員如納入勞基法適用範圍，將對公務機關人事體制造成重大衝擊，且其契約屬性將變更為不定期契約，易致久任，有違背聘用條例立法意旨，並與常任文官無所區隔。

銓敘部提及，聘用人員如適用勞基法，將增加政府財政負擔，且使聘用人員權益與常任文官失衡，並造成考試院權責範圍混淆。

銓敘部表示，爭取聘用人員納入「勞基法」主要原因，是希望其任職年資受保障，離職享有退職金福利。為加強聘僱人員退離權益的保障，「各機關學校聘僱人員離職給與辦法」已修正發布，於今年7月1日起施行，新進聘僱人員一律改依勞退條例辦理。