高雄電腦街旁設3C活動場域 許立明：值得研議

2018-10-08 09:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄鐵路地下化深受周遭商圈期待﹗高市議員黃香菽建議高雄市政府，未來可運用地下化後騰出的綠廊空間，在靠近高市建國路電腦商圈區域、設置中小型專屬電競、電腦相關活動空間，搭配電腦街商家既有條件，建構完備的3C產業聚落區，也讓商圈有機會活化。

高市代理市長許立明指出，議員的建議非常值得研究，鄰近電腦街的71期重劃區，或許有條件往此方向設計﹔許立明也重申高市積極發展電競產業決心，不只是打電動，而是包括軟硬體等諸多層面。