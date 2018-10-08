衛福部長舉8、9月數據 稱柯文哲爭議未掀器捐註銷潮

台北市長柯文哲再陷器官移植爭議，衛福部長陳時中舉8月、9月數據，表示撤銷器捐註記人數與過往沒有明顯差異。（資料照）

2018-10-08 09:43

〔記者林惠琴／台北報導〕《屠殺》作者伊森‧葛特曼來台召開記者會，台北市長柯文哲再陷器官移植爭議，甚至傳出國內民眾有疑慮而陸續詢問撤銷器捐註記事宜，恐形成衝擊，但衛福部長陳時中今日澄清，並無此情況，強調撤銷器捐註記人數與過往沒有明顯差異。

陳時中指出，每個月撤銷器捐註記的人數平均在40至50人左右，今年最高點為3月的83人，原因未進一步分析，但8月為46人、9月為44人，顯示沒有出現撤銷器捐註記增加的情形；至於簽署器捐註記的人數，仍是每個月在3000多人以上，也未見減少。

先前行政院長賴清德表態相信柯文哲的清白，同為醫界出身的陳時中則指出，自己盡量避免讓新聞干擾，要拿直接的證據再來做判斷。而外界認為衛福部盤整器捐登錄資訊不完全的時間點在今年底前，可能與選舉有關，陳時中則強調，這個行政程序與近期的爭議、選舉無關。

陳時中說明，目前初步彙整2015年7月以後、器捐登錄資訊不完全共計311筆，預計今年底前要完成修正，若無法如期補齊資料，將會再與健保署研議、維持健保不給付抗排斥藥的方向。