阿扁預言年底選後 台灣政壇人事必有大地震

2018-10-08 09:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統陳水扁今透過新勇哥物語，傳達昨天與喜樂島聯盟碰面、討論話題，他建議喜樂島對民進黨批判別一刀切，但也向民進黨喊話，強調這是一個變動時代，年底大選後、台灣政壇必發生人事大地震，天底下沒有不可能的事，更沒有非誰不可的事！

「喜樂島聯盟」訴求修正公投法、推動獨立公投正名入聯，特別在10月1日宣布即起展開胖卡胖鯨號全台巡迴﹔不過民進黨9月19日中常會決議，民進黨各級黨公職及候選人，不應參加及參與動員1020喜樂島活動。

10月6日民進黨更進一步決議，連跟胖卡胖鯨號合影也不可以，如有違背將撤銷提名，致使致中不得不取消10月7日上午歡迎胖卡胖鯨號活動，臨時改由阿扁在昨下午接見郭倍宏董事長等人。

勇哥指出，阿扁建請聯盟對民進黨的批判不要一刀切！民進黨諸多作為當然可以評論，但不能說不站出來支持喜樂島活動的候選人都要給他落選、民進黨也要給他倒的話！至少「一邊一國」候選人與喜樂島聯盟基本主張是一致的！

勇弟補充，就像我們不會把中國共產黨等同於中國人民，民進黨即使被某些人或派系把持，或者蔡總統兼黨主席帶領這個國家有其施政作為的不同考量，也不要把民進黨內一些志同道合的朋友視為敵人﹔凡事不能化敵為友，也要敵人少少，朋友多多。

勇哥深信喜樂島訴求絕對是台灣社會主流價值，最後一定會成功，強調歷史告訴我們，今天的少數只要不放棄、勇往直前，將是明日多數，何況已經是多數了！

建議1020活動不管人數多寡，都是漫長的過程，並非結束，沒必要急切樹敵，而壞了更崇高的好事！

小勇總結指出，這是一個變動時代，年底大選後，台灣政壇必然發生人事大地震，天底下沒有不可能的事，更沒有非誰不可的事！