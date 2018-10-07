帶小雞！鄭文燦站台 宣布986億捷運綠線15日開工

鄭文燦為同黨議員選將呂林小鳳站台，宣布986億捷運綠線15日開工。（鄭文燦競選服務處提供）

2018-10-07 23:32

〔記者李容萍／桃園報導〕拚連任的桃園市長鄭文燦7日連趕八德區市議員參選人呂林小鳳、中壢區市議員參選人張昌章的競選總部成立大會，面對在場大批鄉親面前他宣布「桃園捷運綠線定在10月15日開工」，綠線八德區將設八德5個捷運站，「八德有捷運不是夢想」，另外，中壢正在轉型、轉大人，人口已達41萬人，各項建設工作正一一定案動工。

呂林小鳳為當選桃園3屆議員，這次再拚連任，鄭文燦站台細數與呂林小鳳和她婆婆前民進黨桃園縣黨部主委、縣議員呂邱葉的二代交情，並表示與呂林合作完成多項八德建設，鄭文燦稱許呂林小鳳是他八德的分身。

鄭文燦當場宣布說，桃園綠線捷運定在10月15日開工，這條連結八德到桃園、大園的捷運綠線，歷經9個程序，拚4年終於把「一張圖水成一個工程」，讓八德有捷運不是夢想；桃園捷運綠線全長約27.8公里，橫跨八德、桃園、蘆竹、大園4個行政區，串連桃園火車站及機場捷運線，總共21站，工程總經費約986億元。並強調如果沒有鄭文燦當市長，如果沒有政黨輪替，中央蔡英文總統支持，桃園捷運政策也不可能實現，他一定把握時間讓捷運一站一站完成。

接著，鄭文燦前往中壢區與張昌章大進場，他表示，與張昌章相識已久，只要認識張的人都知道張昌章樸實、誠懇、認真，過去20年來擔任過議員祕書、服務處主任和立委國會助理，在地方的服務始終如一，個性不出風頭，卻有著對地方的熱情。他相信張昌章已經準備好了，能力成熟且「張力十足」。

鄭文燦指出，中壢正在轉型、轉大人，內壢車站未來將移到忠孝廣場，並打通忠孝路與莊敬路，讓內壢前、後站的鐵路阻隔消失；市府提出內壢之心計畫，待取得土地後，將開發活化內壢北營區，興建內壢之心大公園、集會所和親子館等設施，規劃興建內壢國民運動中心。

鄭文燦還說，其他建設包括常樂公園興建親子館已經定案，設計完成就開始動工；文化公園興建地下停車場，預計今年底動工，同時進行吉林路與吉林北路的拓寬工程；選定中山公園或文化公園興建老人文康中心；後站設置自強圖書館、自強派出所、市民活動中心等。