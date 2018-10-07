徐欣瑩、柯P同框 戶外廣告看板亮相

2018-10-07 23:05

〔記者黃美珠／竹縣報導〕民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩陣營今天一早在竹北經國橋附近，高掛起她首幅跟台北市長柯文哲同框的戶外廣告看板。看板上的柯P難得為了搭配徐欣瑩的深色套裝也盛裝入鏡，一掃他一貫的公務簡潔穿著。

今晚6點半，該陣營則在竹北水圳森林公園舉辦「欣新竹－星光音樂會」，邀請知名音樂家胡瀞云等到場演出，帶給鄉親不一樣的選舉fu，也為明天的blue Monday加油。

徐欣瑩陣營表示，柯P的人氣讓全台很多候選人不分政黨都想跟他同框，但柯P態度嚴選，唯獨對10多年交情的徐欣瑩完全相挺。除多次回鄉站台，這次答應同框拍照宣傳外，更一改一貫的穿著習慣，配合徐欣瑩的打扮也盛裝入鏡。

徐欣瑩陣營表示，這幅同框戶外廣告想傳達的是柯P跟她都是有理念、重承諾，更有政績的人。柯文哲上次選舉被造謠私設帳戶貪污，上任後卻替台北市還債540億，所以徐欣瑩認為這樣的政治人物才是值得選民依託的。

至於今晚6點半起跑的「欣新竹－星光音樂會」先由在地的爵士樂團開場，接著知名音樂家胡瀞云、鄧皓敦、以及陳永禎等輪番上陣，或獨奏、或合奏，最後還由竹嶺合唱團先後演唱：給愛麗絲、採茶歌、拍手歡迎歌、站在高崗上、山頂的黑狗兄、山上的牧羊人等跨族群、大家耳熟能詳的市井歌謠或世界名曲，讓音樂不分雅俗都可同賞。

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