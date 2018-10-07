文宣麻豆叫爸爸！選將忙澄清：小孩真是我生的…

爸爸「照」過來！中壢選將忙澄清：看板上的小孩是我生的…（記者李容萍攝）

2018-10-07 21:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市回鍋參選中壢區市議員的徐景文，不論是選舉看板或競選小物扇子上都與兩個「小麻豆」合照，與選戰主軸「拚教育」相符，面對常有選民詢問兩個可愛小孩哪裡借來的？年過半百的他臉上急冒三條線，因為晚婚，可是小麻豆正牌老爸！每當出席節慶、親子活動因趕場需求無法好好解釋，兩位小麻豆跟著跑場時，也會懇切拜託叔叔阿姨「11月24日，支持我的爸爸徐景文」。

56歲的徐景文，在桃園升格前曾任3屆縣議員，2016年曾代表民進黨挑戰尋求連任的國民黨現任立委陳學聖，以390票的差距高票落選，這次捲土重來參選中壢選區的市議員。

徐景文44歲結婚，48歲才初為人父，育有一對年齡尚小的兒女，哥哥愷愷8歲、妹妹妍妍7歲，都就讀國小。

徐景文說，投入市議員選舉以來，就一直思考中壢這塊土地已走過民主聖地陣痛期，並逐日展現亮麗城市的新風貌，但是中壢的未來要如何延續發展，平常行程再怎麼忙碌，疼小孩的他，都會和小孩一起吃早餐再徒步陪他們上學，競選主軸打出「教」與「育」，就是希望讓中壢人展現願景胸懷，讓下一代擁有美好未來。