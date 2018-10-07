發表健康政見 侯友宜：我像資深社工師

國民黨新北市長參選人侯友宜的醫事團體後援會今天成立，侯友宜為後援會幹部授旗。（記者陳心瑜攝）

2018-10-07 21:24

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜的醫事團體後援會今天成立，侯友宜除了為後援會幹部授旗，也向近千名醫事人員支持者發表五項「健康行動政見」，包括杜絕醫療暴力、增加長照據點、落實分級醫療、打擊兒虐以及反轉衰弱2.0。

侯友宜醫事團體後援會成立大會今天在新莊國中禮堂舉辦，集結西醫師、牙醫師、中醫師、護理師、助產師及醫事放射師、驗光師、呼吸治療師、物理及職能治療師、藥界、牙體技術師、齒模師和醫檢師公會成員，而立委羅明才、市議員參選人蔡健棠、江怡臻和葉元之也到場陪同。

侯友宜說，自己跟醫界頗有淵源，不僅因為自己哥哥是醫生；更因為過去當警察時常到醫院，看到醫護人員不問病患受傷的原因，都全力搶救，很是感動；過去七年擔任副市長時，更是負責督導衛生、社會局業務，因此對醫界相當熟悉。

侯友宜表示，自己就像是資深的社會工作師，更和醫界一樣，為民眾做事不分藍綠，未來會減少不必要的行政干擾和不符比例的行政裁罰，讓醫事人員安心、安全站在第一線，將致力推動杜絕醫療暴力；增加長照據點；而新北的教學醫院、地區醫院數量不足，更要致力推動分級醫療；並打擊層出不窮的打擊兒虐；並在「新北動健康」的基礎之下，推動「反轉衰弱2.0」，延長長輩們健康的時間、延緩衰老的速度。

侯友宜說，新北市七年前的老人有34萬，現在已經有52萬人，新北市府近年為長者推動老人共餐、銀髮俱樂部、銀髮大學、以及由健康長者照顧長者的「佈老時間銀行」，未來要結合社區、營養師和護理師等專做好長照，並承諾縮小城鄉的醫療差距，未來也研擬讓偏鄉長輩轉診、拿藥更省時省力。

侯友宜發表五項健康行動政見。（記者陳心瑜攝）