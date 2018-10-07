不必北漂！黃文玲要蓋大巨蛋「翻轉彰化」！

彰化縣長參選人黃文玲（黃衣者）端出政見牛肉，要在彰化市東區蓋大巨蛋，成為中彰投的信義計畫區。（記者劉曉欣攝）

2018-10-07 21:35

〔記者劉曉欣／彰化報導〕北漂青年回家鄉！彰化縣長參選人黃文玲今天在競選總部成立大會上，端出彰化建設藍圖的完整政見；她強調，彰化市東區蓋大巨蛋，成為中彰投的信義計畫區；溪湖糖廠打造Outlet的Shopping Mall及五星級飯店，創造就業機會，讓青年不必再漂向北方！

黃文玲是老縣長黃石城的女兒，她指出，她從小在彰化長大，考上律師也回鄉執業，主攻國際投資案，卻發現這項法律專長必須「漂向北方」，她到台北跟外國人合夥開設國際律師事務所；她看到彰化20多年藍綠都輪流執政過，卻沒有重大建設，只有父親任內打造的彰化體育館而已。

因此，黃文玲今天端出政見牛肉，她強調，彰化身為六都以外的全國最大縣，人口數超過百萬，彰化市東區是全市人口最多的地方，交通便捷又鄰近台中、南投，將規劃「大巨蛋」，設有百貨公司與五星級飯店，成為中彰投的信義計畫區，縣府同步移到東區，成為彰化縣新都心，彰化市西區位居國道一與三號交界，適合發展中區物流中心。

黃文玲強調，溪湖位居全縣中心點，溪湖糖廠擁有腹地，打造Outlet的Shopping Mall及五星級飯店；員林以醫療院所為核心，翻轉為遠端醫療園區；二林的精密科學園區轉型為農業高科技園區；北斗區運用苗木花卉產區特色，打造國際花卉拍賣中心；田中區以高鐵站為出發，規劃青創公寓與青年孵化基地，打造國際來台創意採購中心；鹿港區舊城區以徒步、電動車接駁來發展觀光，新城區發展商機，讓新舊共榮。