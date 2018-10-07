黃偉哲婦女後援會成立 營造七大幸福

民進黨台南市長參選人黃偉哲（左四）今以列車長裝扮，出席黃偉哲婦女後援會成立大會，並喊出要營造七大幸福的城市。（記者萬于甄攝）

2018-10-07 20:29

〔記者萬于甄／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲今以列車長的裝扮，出席由妻子劉育菁擔任召集人的「黃偉哲婦女後援會」成立大會，黃偉哲喊出要營造七大幸福的城市，實現台南婦女幸福的基礎，也宣告幸福列車啟動，獲得大批支持者歡呼，場面相當熱鬧。

黃偉哲婦女後援會支持者不單僅有在地婦女，更有許多新住民婦女，黃偉哲致詞時說，女性一直是穩定台灣社會安定的力量，為讓台南成為兩性平權共同發展的城市，他會擔當「幸福列車長」，帶領台南駛向幸福城市的將來。

黃偉哲提出七大幸福包含「安心成家，友善托育」、「青年勇於創業」、「婦女安心就業」、「孩童快樂成長」、「長者健康照護的」、「多元族群融合」、「適性發展、教育升級」等，讓不論是銀髮族、新住民、職場、專職媽媽以及弱勢族群婦女，都能在台南感受幸福氛圍。

劉育菁則表示，黃偉哲樸質、勤勞、敦厚的特質，是一個想要將理想、專業貢獻給故鄉的台南子弟，身為他的妻子陪在身旁，她很驕傲。隨後，各婦女團體代表也把象徵幸福承諾的標籤，貼在「幸福列車」上，由黃偉哲宣告幸福列車啟動，現場也響起熱烈的加油聲。