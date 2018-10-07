排好排滿！陳學聖批鄭文燦揮霍人民的納稅錢製造小確幸

2018-10-07 21:29

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人陳學聖7日指出，桃園市政府近期不斷透過各種名義或活動，透過送米或相關禮品，請里長或社團負責人動員，將活動場面塑造成造勢大會。年底投票日將屆，撒錢的方式更加猖狂，動輒假借感恩餐會名義擺桌請客，補助市民三天兩夜旅遊，白米也不惜重本從300公克發到2000公克。對此，尋求連任的民進黨籍市長鄭文燦則透過市府新聞處長張惇涵表示，這是不實指控。

陳學聖說，他在臉書粉絲專頁張貼桃園市政座談會相關資訊，鼓勵民眾多多參與市府舉辦的各項活動，因為活動不僅有吃也有拿，繳稅的是納稅義務人，市府花錢買禮品送給與會的市民，一味的製造小確幸，基於公平原則才會協助宣傳，縱使被說成是幫對手拉抬，但能照顧市民，讓市民有知的權力，才是重點。

陳學聖還說，對忙於工作賺錢的市井小民來說，確實有點不公，畢竟這些錢都是來自人民的納稅錢，豈容如此揮霍，怪不得鄭文燦對外可以大肆宣稱自己不掛競選看板，不動員宣傳車，因為行政資源就是他的最佳後盾。

另外，台北市長柯文哲日前替捷運古亭站電扶梯啟用剪綵，遭網友開酸是「新一代剪綵王」，柯文哲脫稿說出：「不會做那種一個工程要分三次剪綵的事情，我不會幹這種丟臉的事，你放心好了。」，陳學聖認為這句話也反應在鄭文燦身上，桃園許多大小工程，經常分成一期、二期、三期發包，為的就是製造桃園有建設的假象，同時增加鄭文燦的曝光度，他舉例中壢龍川三街拓寬案，市府美其名將之視作開瓶計畫，但該工程費只花78萬元，開工典禮卻花了20萬元，這就是鄭文燦的投資報酬率，畢竟花的是工程單位的錢、市民納稅的錢。

對此，張惇涵表示，鄭文燦是以平常心面對選舉，市府也是正常運作；市府舉辦活動提供簡單的伴手禮或紀念品，這是行之有年的慣例，許多縣市政府也是如此，而且部分區公所或是局處活動，採用桃園的好米，行銷在地的農業，其實反而更具意義。

張惇涵反酸陳學聖經常採取「不了解、不參與、不協助」的三不政策，甚至還在市府推動建設的時候，杯葛預算，抹黑批評；揮汗拚建設的市府團隊，與只會袖手旁觀噴政治口水的政客，相信市民的眼睛是雪亮的。