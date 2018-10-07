勞團挺許乃文後援會成立 陳其邁：乃文當選、民進黨5席會全上

陳其邁今為許乃文站台（記者王榮祥翻攝）

2018-10-07 20:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁，今專程出席勞工團體挺許乃文後援會，為前鎮小港區民進黨高市議員參選人許乃文拉抬聲勢﹔陳其邁強調許乃文是自己兄弟，又是這區唯一新人、處境艱難，如果乃文能當選，民進黨在前鎮小港5席會全上，呼籲鄉親力挺。

年底大選，高市前鎮小港市議員選情呈現17搶8的混戰態勢，首次參選的許乃文積極尋求基層支持，陸續獲得此區頗具代表的勞工團體、中油大林工會與台船工會力挺，兩工會分別於昨日、今日先後成立許乃文後援會。

許乃文表示，新人地方知名度較低，只能借由勤走基層直接踏入巷弄、尋求里民支持，這段時間努力逐漸受到勞工朋友肯定，進而獲得中油和台船工會認同，願意站出來以實際行動成立後援會力挺年輕人。

他再三強調，對於工會相挺感念於心，未來勢必要成為勞工的代言人。

中油工會董事陳枝章、主任吳明發皆指出，許乃文於市府當機要時，便一直關注勞工議題，加上前後待過民政、海洋跟工務局，職掌單位也都與勞工福利有關﹔擔任許乃文台船工會後援會的會長黃日進理事長認為，許乃文會是工會勞工的發言代表，因此特別站出來力挺。

陳其邁特地出席台船工會後援會，並強調許乃文是自己兄弟，又是這區唯一新人、處境相當艱難，儘管今天有8個行程，但一定要特別趕過來相挺，他相信如果乃文能當選，民進黨前鎮小港5席就會全上。