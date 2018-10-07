曾承諾不與江宜樺同台同框 促轉會委員：黃煌雄早失信

6月初舉辦的「從西方中心到後西方世界」21世紀新興全球秩序之探索國際研討會，共同主辦的台灣研究基金會創辦人黃煌雄（前左）及長風文教基金會董事長江宜樺（前右）在會場寒暄。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2018-10-07 20:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕促轉會主委黃煌雄昨日發表聲明請辭獲准，為台北政壇投下震撼彈，據知情人士透露，黃煌雄在促轉會成立的5月31日，面對促轉會委員們上書請求，不要與鎮壓太陽花學運的前行政院長江宜樺在學術研討會同台，他一度答應建言，不料6月2日當天卻食言跳票，埋下促轉會委員對其不信任的種子，領導信用大打折扣。

據了解，黃煌雄創辦的台灣研究基金會和江宜樺擔任董事長的長風文教基金會，兩單位在今年6月初合辦國際學術研討會，卻邀請性騷擾慣犯的美國學者湯瑪斯．伯格（Thomas Pogge）來台，當時引發婦女團體發表聲明譴責。

知情人士指出，促轉會成立揭牌的第一天，為阻止黃煌雄傷害促轉會形象，促轉會委員花亦芬擬具一封信建請黃煌雄，不要參加研討會與江宜樺同台。

促轉會內除了副主委張天欽未簽署該信外，包含楊翠、許雪姬、彭仁郁、葉虹靈、尤伯祥、高天惠、花亦芬全體委員，全都簽名附署懇請主委三思。

信中寫道：「自今天起，您正式接任促轉會主委，以政務官的身份，對外代表促轉會。在這樣的情況下，您與長風基金會合辦活動，從目前公佈的議程來看，您不僅在6月2日與江宜樺先生將分別上台致詞，在6月3日也還安排了與江宜樺先生同台座談。這樣的安排令我們促轉會不少委員感到不妥與不安。」

並提及：「台灣公民社會對2014年三一八學運期間遭到的鎮壓猶然在目，有些人至今仍受其牽累。如果您對當時的情況不夠了解，我們專兼任委員裡有不少人可向您說明。但假設您因對這些事了解不夠充足，而仍認為與江宜樺先生同台只是您私人行程，與台灣公民社會對人權與民主價值的重視無關，作為促轉會成員，我們要請您三思！」

知情人士指出，當天促轉會委員向黃煌雄表明不要去參加時，黃回說研討會是在接促轉會前早已籌畫，不能不去參加。委員遂退而求其次，請求主委為顧及促轉會及轉型正義，不要與江宜樺同台同框，黃當時首肯答應，不料研討會當天卻食言，仍與江宜樺同台，同框照片還被媒體拍到。

據了解，黃煌雄當天與江宜樺同台同框，讓促轉會一些委員相當不滿，認為黃根本是在欺騙、行事非常父權，連性騷擾慣犯都邀來台灣開獎，還對會內女性委員所提建言，敷衍不予理會。