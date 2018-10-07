花9億送阿帕契裝備回美國維修 陸軍：逐年爭取技術轉移

陸軍阿帕契機隊剛完成全戰力成軍，明年卻花9億餘萬元送大批裝備回美國原廠維修；圖為陸軍阿帕契攻擊直升機。（記者羅添斌攝）

2018-10-07 19:15

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍阿帕契機隊剛完成全戰力成軍，明年卻花9億餘萬元送大批裝備回美國原廠維修，陸軍司令部今天傍晚表示，陸軍將積極透過美方授權許可及工業合作等管道，逐年爭取技術轉移並建立自主維修能量，降低維修成本。

陸軍司令部指出，AH-64E直升機建案作業嚴謹，程序完備；該款直升機為美軍現役最新機種，各項武器裝備均由美軍供售及原廠技術維修，因已逾裝備保固期，為維持戰力不墜，須編列相關預算，滿足消耗性組件需求；並無報載「主要總成及 零附件有嚴重瑕疵，而回運美國原廠維修情事」。

陸軍司令部指出，為維持戰力不墜，陸軍與美簽定後續裝備維持，項目包含技術支援、送美回修、工程研改及測試裝備校修等，俾確保該型機維持妥善。未來陸軍將積極透過美方授權許可及工業合作等管道，逐年爭取技術轉移並建立自主維修能量，降低維修成本。此外，AH-64E現行維保作業悉依美軍技術書刊、通報執行。

陸軍司令部強調，陸軍建軍規劃係依「打、裝、編、訓」之思維執行，各項武器裝備建案，均前瞻敵情威脅，就國軍聯戰需求完成戰力整建要項及優先順序，納入計畫籌建；籲請國人持續支持各項建軍規劃與兵力整建，以建構堅實的防衛戰力。