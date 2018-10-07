國慶大會預演 地面花車爭豔 空中機隊搶眼（圖輯）

107年國慶大會預演7日下午舉行，國防部三軍樂儀隊首先開場演出。（記者黃耀徵攝）

2018-10-07 17:40

〔記者黃耀徵／台北報導〕107年國慶大會預演7日下午舉行，國防部三軍樂儀隊首先開場演出，呈現國慶主題「幸福共好」，世界儀隊錦標賽第4名的蘇祈麟也展現高超技巧，讓全場驚呼。隨後憲兵快反連大型重型機車帶來精湛演出，維持「車不熄火、腳不落地」原則，順利完成同向交錯、對向交錯等展演項目。

典禮穿插花車遊行，另有空軍進行慢速機福克50及畢琪1900行政機、P-3C反潛機、C-130運輸機從空中飛過，最後5架幻象2000戰機以大雁隊形從總統府正上方通過，本次預演圓滿結束。

107年國慶大會預演7日下午舉行，國防部三軍樂儀隊首先開場演出，圓滿呈現國慶主題「幸福共好」。（記者黃耀徵攝）

107年國慶大會預演7日下午舉行，國防部三軍樂儀隊首先開場演出，呈現國慶主題「幸福共好」，世界儀隊錦標賽第4名的蘇祈麟（前1）也展現高超技巧，讓全場驚呼。（記者黃耀徵攝）

107年國慶大會預演7日下午舉行，憲兵快反連帶來精湛演出，重機車手維持「車不熄火、腳不落地」原則，順利完成同向交錯、對向交錯等展演項目。（記者黃耀徵攝）

107年國慶大會預演7日下午舉行，憲兵快反連帶來精湛演出，重機車手維持「車不熄火、腳不落地」原則，順利完成同向交錯、對向交錯等展演項目。（記者黃耀徵攝）

107年國慶大會預演7日下午舉行，憲兵快反連帶來精湛演出，重機車手維持「車不熄火、腳不落地」原則，順利完成同向交錯、對向交錯等展演項目。（記者黃耀徵攝）

107年國慶大會預演7日下午舉行，憲兵快反連帶來精湛演出，重機車手維持「車不熄火、腳不落地」原則，順利完成同向交錯、對向交錯等展演項目。（記者黃耀徵攝）

107年國慶大會預演7日下午舉行，國慶親善大使將在正式典禮當天接待貴賓及僑胞。（記者黃耀徵攝）

107年國慶大會預演7日下午舉行，國慶親善大使將在正式典禮當天接待貴賓及僑胞。（記者黃耀徵攝）

107年國慶大會預演7日下午舉行，國慶親善大使將在正式典禮當天接待貴賓及僑胞。（記者黃耀徵攝）

107年國慶大會預演7日下午舉行，最後5架幻象2000戰機以大雁隊形從總統府正上方通過，本次預演圓滿結束。（記者黃耀徵攝）

107年國慶大會預演7日下午舉行，最後5架幻象2000戰機以大雁隊形從總統府正上方通過，本次預演圓滿結束。（記者黃耀徵攝）

107年國慶大會預演7日下午舉行，空軍進行慢速機福克50及畢琪1900預演。（記者黃耀徵攝）

107年國慶大會預演7日下午舉行，空軍P-3C反潛機從空中飛過。（記者黃耀徵攝）

107年國慶大會預演7日下午舉行，空軍C-130運輸機從空中飛過。（記者黃耀徵攝）