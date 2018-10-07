謠言終結站》網傳中市肺腺癌發生率第一？市府消毒：以訛傳訛

台中市府致力改善空品情況，隨時監測空品情況。（圖：市府提供）

2018-10-07 19:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕空品情況連連成台中市選戰議題，台中市府指出，近來又有網傳不實謠言指台中市肺腺癌發生率全國第一，台中市衛生局今日再度嚴正駁斥，根據衛福部國民健康署資料，台中市肺腺癌發生率從來不是全國最高，近來排名也下降，呼籲民眾勿以訛傳訛。

台中市衛生局指出，衛生福利部國民健康署公布的最新的「癌症登記年報」是104年，其中肺腺癌發生率，台中市肺腺癌發生率不分男女均全國排名第8名；且相較於101年，台中市肺腺癌發生率不分男女全國第2，排名已整體下降，更從無外界部分人士所稱發生率是全國最高的狀況。

衛生局指出，肺腺癌的危險因子目前醫界尚無定論，遺傳、環境因素及生活習慣等都有可能，不會是單一因子誘發。

此外，台中市府強調，台中市近年來空氣品質已逐年改善，根據行政院環保署統計，台中PM2.5年均濃度已由103年27微克/立方米，105年22.8微克/立方米，下降至今年1至9月的19微克/立方米，並較去年同期20.5微克/立方米更為進步。

至於紫爆日數方面，市府延用嚴格舊標準計算，今年1至9月累計12天，較去年同期少6天，兩大指標也雙雙創下近8年新低紀錄，將持續推動86項空汙防制措施，提升空氣品質。