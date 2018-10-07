公投連署造假傳到國外 遭批「太不可思議」

2018-10-07 17:25

〔記者彭琬馨／台北報導〕公投成案連署門檻降低後，年底公投提案數量暴增，甚至出現死人與造假等偽造連署書的情況。日前組團前往瑞士觀察公投運作的民進黨立委尤美女受訪時直言，民主前提是要有成熟公民，讓人民在自由意志下自己做主，一旦造假就失去直接民主的意義；尤美女說，瑞士公投委員聽到台灣發生連署書造假事件都驚呼，「實在太不可思議」。

為了解年底公投運作情況，民間團體與學者專家9月底組團前往瑞士考察當地公投，一同前往的還有台中市府代表、台北市政府代表與民進黨立委尤美女，中選會原先也規劃派員出席，不過最終因經費不足而作罷。

瑞士公投舉世聞名，從十九世紀開始建立公投制度至今，瑞士已舉辦超過400場公投，每年平均舉行4至5場公投。除創制、複決的公投提案外，也可針對憲法提出公投，此公投案則須通過人民及邦郡的雙重門檻才算通過。

尤美女受訪時指出，瑞士的公民投票制度非常成熟，投票率不高、平均不到五成，也與一般選舉脫鉤，公投已經成為人民日常生活的一部分；尤美女說，因政府相信人民能自己作主、自行判斷，投票行為也是立基於完全信任的基礎上，造假、作弊等情況根本不會出現，也因此多數瑞士委員聽聞台灣發生連署書造假的情形，都相當驚訝。

此外，尤美女也提到，因公投提案主要是討論政府政策，在公報上，政府多半會針對公投案建議，提出贊成／反對的理由，並說明政策實施後的可行性評估，據統計，七十五％民眾會依照政府建議方向投票。

尤美女說，民主的前提是要有成熟公民，若人民成為政黨利用的工具、民眾也甘於被政黨利用，就會失去直接民主的意義；尤美女表示，台灣的公投起步晚，當前也只能端看年底公投結束後，進行全面性的檢討，再看看台灣「是不是已經成熟到能實施直接民主」。