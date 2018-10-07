國民黨22地方黨部主委回報戰情：比中央還有信心

國民黨10月14日要在台中市萬人造勢，六都市長參選人將合體；最近黨中央召回22個直轄市、縣市黨部主委報告戰情，據說，前線狀況「比中央還有信心」。（資料照）

2018-10-07 17:28

〔記者施曉光／台北報導〕選戰剩下不到五十天，國民黨中央為全面了解各地選情，最近密集召回二十二個直轄市、縣市黨部主委做戰情報告，據知情人士透露，這些地方主委回報的前線狀況「比中央還有信心」；但對地方請求「應援糧秣」，高層只有給了一句，「你們都知道黨現在的狀況﹗」

有鑑於往年選情會報把所有地方黨部集合一起開會，效果不佳又難聚焦，國民黨副主席兼秘書長曾永權最近召回地方黨部主委，改採與個別縣市主委開會方式辦理，在座還有副秘書長杜建德、組發會主委李哲華、文傳會代理主委唐德明等黨務主管，聆聽地方黨部報告選情概況與具體因應作為，並針對地方黨部所提需要中央支援事項研究協處。

黨內人士指出，像苗栗縣黨部日前就向黨中央提出前縣長劉政鴻與競選連任的苗栗縣長徐耀昌之間的癥結，在選前五十多天仍未解決，並盼黨中央介入疏通關鍵地方人士與幾位相關的議員候選人，黨主席吳敦義等高層對於各地類似狀況，都會親自到地方協調。

黨內人士說，二十二個地方黨部都在喊窮，報告內中也都提希望黨中央挹注經費，高層只能無奈對他們說，「你們都知道黨現在的狀況」，並要大家「習慣沒有錢的選舉」，「沒錢有沒錢的打法」。

據了解，像藍營十四日要在台中市舉辦的大型晚會，安排「六都」候選人合體造勢，國民黨中央只是名義上主辦，副秘書長鄭麗文負責規劃，黨中央出面邀請台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市等市長候選人參加，組發會幫忙組織動員中部縣市，文傳會幫忙協調媒體轉播估價等事宜，但相關經費開銷全部是由台中市長候選人盧秀燕競選總部負責籌措。

國民黨主席吳敦義曾宣示二十二個直轄市、縣市長要拿下過半數，曾永權最近則公開指出，國民黨有八個選區穩定領先，七個選區呈五五波，三個選區待力爭上游，四個艱困選區，其中八個穩定領先加上七個五五波選區，並評估五五波選區就算掉了幾個，仍至少可以拿下十一塊執政地盤。

藍營原評估，所謂八個穩定領先選區為新北市、苗栗縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、連江縣、澎湖縣、宜蘭縣，七個五五波選區為台北市、新竹縣、台中市、彰化縣、嘉義市、高雄市、金門縣。

但據知情人士透露，最近各地方黨部報告的最新戰情，「信心滿滿的縣市加起來更多了」，而所謂「信心滿滿」是指選情至少呈五五波態勢以上，地方自評「比中央有信心」，更樂觀。