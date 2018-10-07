「改革比革命更困難」 陳菊盼苗栗力挺蔡英文、徐定禎

總統府秘書長陳菊（中）今天幾乎跑遍苗栗，為民進黨禮讓無黨籍縣長參選人徐定禎（右二）站台。（記者鄭名翔攝）

2018-10-07 17:12

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕總統府秘書長陳菊今天在行政院客委會主委李永得等人陪同造訪苗栗縣，從三義鄉到頭份市幾乎全縣跑透透，除了強調蔡英文總統傳承客家硬頸精神、勇於改革，盼苗栗鄉親能成為台灣第一個客家女總統的後盾，同時也為民進黨禮讓的無黨籍縣長參選人徐定禎背書，大讚徐必能帶領苗栗創造有史以來最大的改變。

陳菊表示，2016年總統大選蔡英文在苗栗囊括45%選票，可見苗栗鄉親對客家女兒的支持，而蔡總統上任後大力推動年金等改革，但「改革比革命更困難」，盼苗栗客家鄉親能做她的後盾，讓蔡總統在改革之路不再孤單。

陳菊也說，民進黨及蔡英文總統相當重視苗栗，力推浪漫台三線政策，規劃及投資100億元，將把苗栗打造成為台灣的觀光重鎮。

陳菊並傾力為徐定禎輔選，強調徐定禎是難得人才，於頭份市長任內財政治理有方，民進黨願放棄所有成見，團結協助徐定禎，創造苗栗有史以來最大的改變，顛覆國民黨長期把持的現象。

徐定禎說，陳菊於戒嚴時代不懼威權的勇氣至今仍深植人心，而他也將秉持這份難得的民主精神，跨越黨派分際成為苗栗的最大公約數，盡全力爭取選民認同，有信心讓苗栗改變成真。

但下午陳菊與徐定禎等人造訪後龍鎮好望角風景區時，也發生一段插曲；民進黨籍竹南鎮長參選人陳聖元因不滿徐定禎支持無黨籍康世儒，在陳菊面前不斷陳情，並與徐定禎妻子楊士儀發生爭執，令場面有些尷尬。

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