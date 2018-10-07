青年住宅繳訂金不及2成 蔡碧仲：再蓋下去恐拖垮財政

花蓮青年住宅歷經4次流漂，去年底開始發包興建，目前A、B、C三棟主體完成，但因訂購率和保證金太低，代理縣長蔡碧仲擔心再蓋下去恐會拖垮財政，經重新檢討後，下令暫緩後續D、E、F、G4棟大樓的興建。（記者王峻祺攝）

2018-10-07 17:04

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣政府在前縣長傅崐萁任內大推「青年安心成家住宅專案」，如今繳納訂金不及2成。代理縣長蔡碧仲今認為青年住宅訂購率太低，再蓋下去恐拖垮財政，甚至成為蚊子館，指示首棟蓋完後，後期工程暫緩。

前縣長傅崐萁在新城鄉規畫22億元興建7棟「賣斷式」青年住宅，共計809戶、每戶20坪，售價從250萬元到320萬，去年開放訂購後，因多次流標影響訂購戶信心，縣府才宣布訂金從50萬降到10萬元，但還是只吸引到167戶下訂。

花蓮青年住宅歷經4次流漂，去年底開始發包興建，目前A、B、C三棟主體完成，其中A棟預計年底完工，但因訂購率和保證金太低，代理縣長蔡碧仲擔心再蓋下去恐會拖垮財政，經重新檢討後，下令暫緩後續D、E、F、G4棟大樓的興建。

蔡碧仲表示，傅崐萁花20多億元蓋青年住宅，但因民眾繳納保證金至今不及兩成，若貿然再蓋下去恐會成為蚊子館，縣府應該審慎評估，不可再貿然進行，因「政策有問題就要檢討」，並沒有針對性。

他強調，下修保證金到10萬元後，目前下訂率還不及兩成，未來訂購戶若不滿意，乾脆就讓10萬元沒收，屆時訂購戶就會更少，所以縣府一定要檢討，未來如果來下訂的民眾，保證金仍需提高到最起碼原來的50萬，才可以有保證的功能。

蔡碧仲說，目前將把第一棟A蓋完後，作為樣品戶，吸引預訂戶熱烈訂購後，B、C棟才會再逐棟加建，其餘的幾棟則暫時停工，待確定有買家後再蓋，避免讓青年住宅成為「22億元的蚊子館。」