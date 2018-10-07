國慶晚會9日宜蘭登場 政治標語、旗幟、自拍棒一律禁攜

國慶晚會今年首度移師宜蘭舉辦，十月九日晚間六點半將在宜蘭運動公園田徑場盛大登場。（記者張議晨攝）

2018-10-07 16:32

〔記者張議晨／宜蘭報導〕雙十國慶晚會10月9日晚間在宜蘭運動公園田徑場登場，為確保活動順暢，周邊公園路、健康路1段將實施交通管制，9日上午8時至晚間10時，禁止車輛進入及臨停，另場內禁攜政治旗幟、標語及從事競選活動，管制區域內禁飛空拍機、氣球等無人飛行載具。

國慶晚會首度移師宜蘭舉辦，以「藝氣風發，台灣共好」為晚會主題，預估將湧入一萬三千名僑胞、貴賓及民眾歡慶國家生日。

9日上午8點至晚間10點，嵐峰路1段、中山路1段、宜科1路及宜科路範圍內，劃為管制區域，公園路北側、南側及健康路一段禁止車輛進入，兩側路肩禁止停車。

配合停車需求，嵐峰路1段南側（宜科一路口至中山路口）開放機車停放人行道，宜蘭科學園區內道路，除宜科1路、北側宜科路外，全面開放路邊停車，但中山路1段（縣民大道至宜科路）禁止停車；公園路南側及宜科1路交叉口及宜科路，則規劃兩處停車場。

國慶晚會傍晚5點開放進場，5點半至6點20分為暖場活動，縣府說，希望持票民眾盡早在6點20前完成入場，來不及索票民眾，宜蘭體育館前則有大螢幕直播。

國慶晚會出入口共10處，海外僑胞從1、2號入口進入，進場均須實施安檢。縣府指出，長、寬、高超過50公分的背包禁止攜入，另雨傘、自拍棒、腳架、汽笛、擴音器、棍棒、刀械、剪刀、酒精類飲料、燃油、瓦斯罐禁止攜入場內。

另外，今年逢選舉年，國慶晚會禁攜含政治、宗教、種族歧視等與活動無關的標語、旗幟，以及穿著候選人背心者等入內。

縣府說，配合安檢規定，若民眾攜帶違禁物品，1、2號出入口外有設置寄物區，讓民眾寄放，另各出入口也有禁制物品收納處，民眾散場時再從同個出入口領取。

國慶晚會今年首度移師宜蘭舉辦，十月九日晚間六點半將在宜蘭運動公園田徑場盛大登場。（記者張議晨攝）