首度參加國慶花車遊行 屏東萌妹「絢櫻」登場

屏東縣的國慶花車長15公尺、高4公尺，其中「絢櫻」高達2.8公尺，今天彩排搶先亮相。（屏東縣政府觀光傳播處提供）（記者邱芷柔攝）

2018-10-07 16:09

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣今年將首次參加雙十國慶花車遊行，縣府別出心裁以深受年輕人喜愛的黑鮪魚季櫻花蝦代言人「絢櫻」為代表，搭乘帆船造型花車登場，並有明正國中舞蹈班同學圍繞著帆船演出海洋舞蹈，展現屏東特色與活力。

屏東縣長潘孟安表示，2019台灣燈會邁入30周年，屏東接辦30周年台灣燈會，主燈區在東港大鵬灣，縣府團隊與交通部觀光局已積極籌辦中，所以希望透過國慶大典當天，讓世界各地注目到台灣燈會在屏東，相約明年屏東賞燈。

屏東縣政府觀光傳播處也指出，屏東縣的國慶花車長15公尺、高4公尺，其中「絢櫻」高達2.8公尺，今天綵排時，絢櫻帶著屏東縣四重溪溫泉季的吉祥物葱寶、蔥娃搭乘「屏安鵬來・光耀三十」台灣燈會帆船亮相，國境之南最著名的鵝鑾鼻燈塔變身船桅，船上載滿屏東豐富水果物產，一旁還有明正國中舞蹈班同學帶來的海洋舞蹈，一出場超吸睛。

縣府也表示，屏東縣國慶花車在10日國慶日當天演出後，將移至中正紀念堂（民主大道及環堂道路）展出至10月14日，之後花車也將回到屏東縣內展出。