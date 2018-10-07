徐耀昌成立三義聯合競選總部 再批對手營養午餐政策

尋求連任的苗栗縣長參選人徐耀昌（左四）、縣議員參選人韓茂賢（左三）、三義鄉長參選人呂明忠（左五）3人成立三義聯合競選總部，眾人高呼「凍蒜！」（記者張勳騰翻攝）

2018-10-07 16:55

〔記者張勳騰／苗栗報導〕尋求連任的國民黨苗栗縣長參選人徐耀昌，今天與縣議員參選人韓茂賢、三義鄉長參選人呂明忠3人成立三義聯合競選總部，不少鄉親前往力挺。徐耀昌強調，三義在他爭取國際慢城、創造全台首創Railbike之下，觀光發展指日可待，將成為「苗栗觀光領頭羊」。

位於三義鄉廣盛村六角亭的三義聯合競選總部，徐耀昌表示，上屆選舉也在此舉辦聯合競選總部，將發揮「母雞帶小雞，小雞拱母雞」的作用，為年底五合一選舉全力打拚，讓國民黨獲得最大勝利。

面對對手無黨籍縣長參選人徐定禎所提營養午餐免費的議題，徐耀昌重申並非苗縣府不編列，而是民進黨執政的蔡英文政府明令限制，苗栗縣政府不得再編列非法定社福預算，對方陣營卻說可編列。

徐耀昌指出，對方陣營所提出使用砂石回饋金，來支應免費營養午餐，更是異想天開，因為苗縣府沒並有砂石回饋金，所謂河川疏濬回饋金為專款專用，只有疏濬後砂石販售款收入，非每年有龐大進帳，他上任以來因風調雨順，天佑苗栗，今年連8千萬都編不到，根本無法支應每年4.8億元的免費營養午餐經費。

徐定禎陣營則強調，徐定禎開出的免費營養午餐政策，一定說到做到。