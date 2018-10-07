再淹一次就知道有做事 侯批蘇把做事建立在民眾痛苦上

國民黨新北市長參選人侯友宜和市議員蔡淑君的聯合競選總部今天成立。（記者陳心瑜攝）

2018-10-07 16:27

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天早上說「汐止或中和再淹一遍，就知道我有做事情」，對此，國民黨新北市長參選人侯友宜今天下午相當不以為然地表示，怎麼可以讓人民痛苦後，然後再解決問題？應該苦民所苦，在事情還沒發生之前就先解決，而不要放著事情不做，等人民痛苦以後再解決，侯友宜更批蘇貞昌「把自己的做事建立在人民的痛苦上，這樣好像不太恰當」

侯友宜和市議員蔡淑君的聯合競選總部成立大會今天舉行，成立大會現場湧進約3千名支持者，親民黨立委李鴻鈞、前立委吳育昇、國民黨發言人洪孟楷也現身支持，住在林口的藝人白冰冰一展好歌喉，為蔡淑君獻唱改編的台語歌。

特別的是，一對剛完婚的新人也身著白紗、西裝趕到現場，表達支持，讓侯友宜笑說「今天真的是好日子！」

媒體問及蘇貞昌早上一席「淹水就知道有做事」言論，是否僅是為了強調自己有做事情？侯友宜說，所有事情都在尚未發生前就解決，而非明知道問題所在，卻等到發生了才解決，相當不負責任。應該苦民所苦、不要讓民眾所苦。

侯友宜說，自己大學生涯在桃園龜山的警大度過，算是半個林口人，要民眾支持林口的「淑君阿姨」，大讚蔡淑君為林口爭取的建設包括運動中心、市場改建、外僑學校乃至托育托老，「一個小時都講不完！」