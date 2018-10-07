軍方地空聯合作戰演練 嚴德發今視導看預演

國防部長嚴德發（中）在陸軍司令王信龍上將（右）陪同下巡視營區。（圖由軍聞社提供）

2018-10-07 15:58

〔記者羅添斌／台北報導〕因應軍方實施聯合戰備任務月新制，陸軍6軍團將在本月9日於陸航601旅營區舉行「地空聯合作戰」示範觀摩，將由蔡英文總統校閱部隊演練成果。

「地空聯合作戰」是由陸軍6軍團以第三作戰區指揮官身份，模擬北部地區遭到敵軍海空兵力攻擊，並有兩棲船隊意圖登陸攻擊，第三作戰區指揮官指揮轄區內包括阿帕契攻擊直升機在內的各型直升機，地面裝甲及火砲，防空部隊進行聯合作戰反制敵軍。

國防部長嚴德發今日視導第三作戰區戰備任務訓練「地空聯合作戰」示範觀摩整備情形，要求各級指揮官應帶著敵情練兵，發揮聯合作戰效能，隨時磨練聯合情監偵及指揮、管制、通信能力，戮力做到「捍衛國家、守護人民」的國軍核心價值。

根據軍聞社今天報導指出，嚴德發是由陸軍司令王信龍上將及國防部相關聯參陪同，前往陸軍第601旅視導，在聽取簡報後，視導官兵地空聯合作戰實況，肯定官兵堅守崗位、克盡職責、戮力戰訓本務工作的優異表現。

軍聞社報導表示，「強化戰訓，就是全軍官兵的核心工作」，嚴德發強調，穿上軍裝，目的就是捍衛國家，保護人民，這是軍人無可旁貸的職責。國軍官兵要秉持「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的態度，從嚴、從難、從實訓練，成為民眾信賴與安心的堅實勁旅。

嚴德發並指出，當前敵情威脅與日俱增，國軍官兵要有憂患意識與敵情警覺，尤其各級指揮官在戰術戰法思維上，應結合國軍新式裝備與時俱進，並配合單位任務靈活運用，發揮聯合作戰效能，達到超敵勝敵的目標，確保國家安全與區域穩定。