陳其邁大力輔選開支票：當選後將仁武區興建國民運動中心

陳其邁（中）見證沈英章（右1）將重擔傳承江瑞鴻（右2），開出競選支票大力輔選。（記者洪臣宏攝）

2018-10-07 16:23

〔記者洪臣宏／高雄報導〕民進黨市議員候選人江瑞鴻今天成立競選總部，市長候選人陳其邁輔選開支票拉抬，承諾會徹底解決仁武水患，當選後就在當地興建國民運動中心。

高雄市議員第5選區（仁武、大社、大樹、鳥松）選戰激烈，現任沈英章交棒給江瑞鴻，他今天在競選總部成立大會上，將籮筐放在江的肩上象徵傳承，陳其邁、台鹽董事長陳啟昱及上千鄉親現場見證，沈英章喊出，仁武要開出7成得票率。

陳其邁開出競選支票，他表示，曹公新圳上游整治將與鳥松區盡速協商合作，北屋排水、獅龍溪排水及八卦滯洪池即將完工，他說，當選後，一定徹底解決仁武水患。

他說，市政要一棒接一綁，仁武區是高雄市人口成長最多地區，但公共設施、基礎建設還有很大進步空間，5月間已經和交通部談妥八德交流道開闢，很快就會興建，解決仁武與市區、國道交通問題，且會在仁武興建國民運動中心，讓大家受到好的照顧。

高雄市議員第5選區應選5席，民進黨提名4席，陳其邁說，這場選舉是考驗大家對民進黨支持，一定要大團結，支持他及黨提名候選人。

江瑞鴻說，仁武區人口翻倍成長，警所與警力卻沒有相對增加，他將爭取第3個派出所（現有仁武及澄觀派出所）及增加警力，並配合陳其邁政見爭取國民運動中心，同時為八卦里、仁和里、烏林里籌建活動中心。