朱立倫砲轟台南 黃偉哲：謾罵台南不會增加妻舅選票

黃偉哲（左）表示，朱立倫謾罵台南，不會增加高思博的選票。（資料照，記者蔡文居攝）

2018-10-07 15:22

〔記者蔡文居／台南報導〕新北巿長朱立倫今天南下為妻舅高思博站台，他痛批台南的經濟、觀光不如人。民進黨市長參選人黃偉哲表示，國民黨應該以政策願景說服台南人，而不是全盤否定台南人努力的成果，「朱立倫謾罵台南，不會增加高思博的選票」。

黃偉哲表示，這次選舉是「進步台南」與「唱衰台南」間的選擇，也是「認同故鄉」與「否定故鄉」的選擇，更是「在地打拚」與「抹黑部隊」的選擇。

黃偉哲競選總部發言人賴惠員議員表示，高思博如果真的要拼，請先認真認識台南，不是努力唱衰台南人。她舉天下雜誌最近調查結果，台南市縣市總體競爭力排名六都第3，其中，台南市的施政力排名第1、文教力第2、社福力第2，這是台南市民共同努力的成果。

賴惠員強調，國民黨過去在台南市政的表現，相信市民心中都有評價，而台南沒有任何一席國民黨籍立委，就是最具說服力的評價。相較高思博只知批評台南人，黃偉哲相信市政是一棒接一棒，只有我們做得更好，台南人才能過得更好。

她說，此外，台南不受中國威脅，成為日韓港旅客常來的觀光景點。如果國民黨看不到旅客，不妨假日來府城的街上走走，不要總是待在台北的辦公室在打選戰。

賴惠員說，當黃偉哲提出未來台南發展的願景藍圖時，高思博卻連台南哪裡有車站都搞不清楚！誰有心誰無心，台南人看得非常清楚。