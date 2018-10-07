宋楚瑜站台、替柯P叫屈 酸攻擊者：選舉到了拉一坨屎

親民黨主席宋楚瑜替林國成站台。（記者沈佩瑤攝）

2018-10-07 15:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕親民黨台北市議員林國成今成立競選總部，湧入逾千位支持民眾，除黨主席宋楚瑜到場幫忙站台，台北市長柯文哲也現身相挺。宋楚瑜致詞時還替柯近期陷入器捐爭議抱屈，狠酸攻擊者過去四年屁都不放一個，選舉一到就拉一坨屎，他也喊話，台灣要有出色的政治人物，不但要能力出色，同時要跳出顏色，台灣才有起色。

林國成競選總部今開幕，不但柯文哲以行動表達支持，甚至兩位台北市副市長鄧家基、陳景峻、北市交通局長陳學台、環保局長劉銘龍等官員到場，另外如立法委員陳雪生、李鴻鈞、名嘴胡忠信也到場參與，現場冠蓋雲集。

宋楚瑜致詞表示，過去他擔任台灣省長、國民黨秘書長，雖然沒能當選中華民國總統，擔任台灣這條船的船長，但他認為現在台灣要真正放下藍綠，真正為台灣民眾找出路。

他誇讚林國成問政中道、重視理性，如果市府做得對的，他絕對不吝嗇給予支持，做得不對的，他一定大力批評，像這種態度，才是民意代表真正我們需要送進市議會的。他也替柯文哲器官移植爭議嗆攻擊者，過去四年屁都不放一個，選舉一到就拉一坨屎。

宋楚瑜最後帶領全場民眾高喊林國成「凍蒜」、柯文哲「凍蒜」，高聲疾呼台灣要有出色的政治人物，不但要能力出色，同時要跳出顏色，台灣才有起色。他強調，不分黨派、不分族群，台灣需要出色的團隊，台灣才能有起色，宋楚瑜顏色從來沒有變，因為他有英雄本色，我們要的是英雄本色，台灣不要放棄台灣的英雄本色，那就是為台灣的自由民主加油

柯文哲致詞時笑稱，市議會有柯黑跟友柯議員，人家說五顆星，林國成是六顆星，林在市議會問政很認真，不會大聲小聲；在台灣這社會只要講道理，大家都會聽，沒道理喊東喊西 只是自取其辱而已。

柯說，自己常跟坐在台下的宋主席請教，宋講過人民的小事是政府的大事，用他的話來講就是把所有的小問題解決就沒有大問題，而面對問題是解決問題的第一步。他並舉自己最近頻遭對手質疑的還債540為例指出，很多議員跟媒體看得很不順眼 我說如果你們看不順眼，叫你們國民黨或民進黨的縣市長也去還錢啊，有人就說你怎麼那麼厲害四年還540億，怎麼做到的？

柯表示，其實就是不對的事情不做、對的事情要做、認真做三個原則，做市長四年來週一到週五每天早上七點半準時開會，要追加預算的進來專案報告 預算執行率倒數的一個一個進來專案報告 追收款欠做多前的來專案報告 沒有什麼技術 就是認真做。

柯說，政治沒有很困難，好人讓他出頭就可以，講明白一點 找一些正常一點的來就可以，還拍胸補指「台上這幾個都很正常。」

會後柯文哲和林國成共同接受媒體聯訪，媒體問柯，怎麼看中山大同區友柯、柯黑議員分明？柯表示，這種東西給選民決定，他覺得市議會的問政理性就好，要建立文明社會，對的不用大聲講，有道理就會做，所以不是友柯、柯黑的比較，而是文明跟不文明的比較。

媒體追問，言下之意是說柯黑議員不文明嗎？柯對此沒有正面回應，僅說「不需要這樣大聲小聲，台灣的政治可以越來越進步」，便隨即快步離去。

親民黨籍台北市議員林國成競選總部今開幕，湧入逾千位支持民眾，除黨主席宋楚瑜到場幫忙站台，台北市長柯文哲也現身相挺。（記者沈佩瑤攝）