華航花車賀國慶 A350穿雲而出

華航國慶花車遊行。（華航提供）

2018-10-07 15:13

〔記者陳宜加／台北報導〕國慶日將至，當天雙十國慶花車遊行將於總統府前盛大展開，華航今年再度參與國慶花車盛典，亦為航空公司唯一代表。花車設計以穿雲而出的A350Q版飛機為主角，展現華航年輕、深具全球航太產業競爭力的機隊與遨遊世界的雄姿。

華航表示，今年國慶花車以「華航立翼全球行，紅梅出台耳目新」為題，傳達帶領旅人飽覽世界美景的意象，打造美、歐、澳三大洲知名景點，如紐約自由女神雕像、倫敦白金漢宮禁衛旗兵、雪梨歌劇院等。

華航強調，花車象徵代表國家的華航直飛世界各大城市，將台灣文化特色推揚至國際每個角落。華航花車將於10至14日上午9點至晚間9點於中正紀念堂展示。

今年花車由大葉大學造形藝術學系設計製作，使用如萬代蘭、乒乓菊、火鶴、牡丹菊、康乃馨、鼠尾草等花材，搭配象徵華航的紅梅與鮮麗的花草，營造繽紛視覺色調，同時藉由花車上5名青春洋溢的華航空服員與隨車表演團體，共同傳達對「台灣共好」的祝福。

華航指出，自1987年開始參與美國玫瑰花車遊行，每屆花車設計皆兼具視覺美感與人文思維的溫度，且秉持企業永續環保理念，有口皆碑。今年配合國慶主題「2018台灣共好」，期盼帶更多全球旅客探索台灣。

華航107年「華航立翼全球行，紅梅出台耳目新」國慶花車亮相。（華航提供）

華航國慶花車遊行。（華航提供）