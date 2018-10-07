與張耀中聯合競總成立 林佳龍：盼市民肯定做事的人

台中市長林佳龍（左3）、立法院副院長蔡其昌（右1）共同送上包子，祝市議員張耀中（右2）順利連任。（記者張菁雅攝）

2018-10-07 15:05

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長林佳龍與議員張耀中聯合競選總部今日正式成立，現場近千名支持者座無虛席。林佳龍與支持者以對答方式，共同盤點南屯各項政績成果，並呼籲市民拒絕國民黨負面選舉、抹黑手段，也盼市民站出來肯定做事的人；他也肯定張耀中在南屯區的服務及耕耘，希望他連任第4屆市議員，繼續為市民服務。

張耀中競選台中市議員第7選區（南屯區）連任，今日競選總部成立，林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、黃國書、何欣純及南屯區現任10多位里長共同站台，林佳龍與蔡其昌也共同贈送「包子、粽子」，為張耀中競選連任加油。

林佳龍在現場和民眾互動對答，共同盤點南屯政績，包括文心路平、筏子溪、南屯溪、黎民溝整治、知高橋改建通車、李科永紀念圖書館、豐樂公園改善、運動中心、南屯親子館、彩虹眷村改善、文山水資源中心等，他表示，各項建設與改變，都是台中更進步的證明。

林佳龍強調，「機會是留給準備好的人」，台中河川整治獲得中央前瞻基礎建設支持，獲得上千億經費補助；他也說明，市府極力推動敬老愛心卡和空氣品質改善成效，以及花博活動即將在台中登場，但國民黨參選人盧秀燕卻要大家不要去辦花博卡，她如果當選要讓大家持身分證免費進場，但根本是亂喊的承諾，因為前市府簽約時已確定花博為售票性質博覽會，如要免費恐將違反規定，甚至會被取消資格。

針對這陣子受到負面選舉抹黑，林佳龍則表示，相信台中市民有智慧判斷、選擇，他會繼續以4年來的政績成果來贏得市民支持，也希望對手儘早拿出實質政見，以正面的方式來選舉。他也提到，今年民進黨支持者表態程度較不踴躍，呼籲市民站出來肯定做事的人。

張耀中表示，他認為今年選舉比較「冷」，特別感謝所有鄉親願意熱情到場支持，以及一路上受到各界的鼓勵，希望大家也用同樣的熱情支持林佳龍，雙連任繼續服務台中市民服務。