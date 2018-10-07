Q版山豬「阿勇」亮相 原民會國慶預演今登場

原民會今天舉行國慶預演，屏東泰武鄉和春日鄉的原民青年與花車共同遊行。（原民會提供）

2018-10-07 15:01

〔記者蕭玗欣／台北報導〕雙十國慶即將登場，原民會今天進行國慶預演，國慶花車以原鄉山林之美為主題，由吉祥物─山豬阿勇打頭陣，搭配精采的原創音樂及族人表演團體，展現原住民族自然強勁奔放的生命力與對山林大地的尊重。

原住民族委員會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod表示，去年原民會花車以部落小鷹吉祥物展現原鄉部落旅遊、族語傳承的精神，廣受各界好評；今年以Q版山豬－阿勇，擔任吉祥物代表，將原住民族的音樂、部落產業、山林保護等施政成果，以強勁的生命力讓國人與世界看見台灣原住民族的力量。

原民會表示，山是族人的傳統生活領域，森林是族人傳統生活資源，與山林共存，是原住民族經過數千年的累積而來的傳統智慧。因此今年原民會的國慶花車以此概念為設計主軸，搭配代表台灣原住民族的山、河流、雲豹等意象，展現美麗的原鄉色彩，並宣達自然資源永續利用的觀念。

原民會夷將Icyang主委表示，為了讓更多民眾感受到原住民族的熱情，今年花車於國慶日當天早上遊行後，配合大會將在中正紀念堂前自由廣場續展，並在10月13日下午3點到3點半、14日下午2點到2點半進行2場精彩的表演，邀請民眾一同前來體驗來自原住民族的歡樂與文化，維護台灣原鄉部落的山林之美。