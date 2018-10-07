觀塘換深澳？ 宋楚瑜諷：沒擔當的政府就該辭職

2018-10-07 14:27

〔記者俞肇福／基隆報導〕行政院長賴清德日前表示，桃園觀塘天然氣接收站案環評若通過並順利興建滿足用電需求，就會評估停止興建深澳電廠。親民黨主席宋楚瑜說，「深澳電廠興建」案，國、民兩黨都要負責任，政府應該是通盤檢討能源政策做出決定，如果政府都不能替人民處理，還要人民公投決定，那這樣的政府可以辭職回家休息。

宋楚瑜今天在基隆參加市議員提名人黃淑珍總部成立，被問到行政院長賴清德提出觀塘換深澳他的看法，宋說，現在台灣五缺，政府應有通盤檢討，如果為了選舉，民眾有反彈，就說原先做的決策如何，這都是在敷衍。

宋楚瑜說，深澳電廠重建國、民兩黨都要負責，這是國民黨籍的副院長所做的決定，那時台北縣長是蘇貞昌，兩個政黨不能指著對方，怪罪是對方的責任。

他批民進黨必須重新思考執政後的政治哲學，不能用完全否定過去，或完全用成見和教條來處理事情，對台灣整體電力也要有個說法。

核能發電大家在意的是安全問題，不安全不管那個電廠他都反對，用公投處理事情，他直言是不負責任的，東奧正名公投即使通過，他認為也無法執行，但是有些案子公投不過政府也要重視，他批公投根本是把政府應該處理的事情，推給人民，「那我要你政府做什麼？」

宋楚瑜指出，深澳電廠兩個政黨都有問題，應重新思考什麼是政府的責任，什麼是政治人物應該有的擔當，如果沒有擔當，不要做嘛，辭職回家就好了。