丁守中也嘻哈 「台北的未來在手中」超洗腦

台北市長選舉進入倒數一月半，國民黨台北市長參選人丁守中今天公佈競選主題曲「台北的未來在手中」，主打琅琅上口的「洗腦嘻哈神曲」。（記者鍾泓良攝）

2018-10-07 14:12

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長選舉進入倒數一月半，國民黨台北市長參選人丁守中今天公佈競選主題曲「台北的未來在手中」，主打琅琅上口的「洗腦嘻哈神曲」。而今天首度發表時，裡面最常出現的歌詞就是「台北的未來在手中」，而不僅有丁守中團隊的年輕幹部紛紛入鏡，連前立委孫大千、立委王育敏、議員王鴻薇及丁守中也在裡面唱上幾句。

丁守中說，很感謝團隊可以發想出這麼時尚的音樂，「我自己在裡面好險唱得很少，我跟他們混唱在一起，我只不過講一段話。」當媒體問丁守中有沒有Freestyle時，丁則保持神祕說「等選上就知道！」

丁團隊新媒體宣傳負責人、孫大千表示，這次競選歌曲從發想到製造是全權交給年輕團隊，激發更多年輕人的創意。孫也說，他跟王鴻薇整整錄了兩個小時，而王育敏及丁守中團隊新聞聯絡人陳柔縈則非常有天分，短短幾分鐘就錄完。

發起人、發言人楊植斗說，最近嘻哈文化有逐漸再度受到重視，希望用傳唱度高曲風讓大家琅琅上口。他也分享錄音心得，因為自己是雲林人，所以不停被糾正唱腔太台，土腔很重，後來不斷修正，就變得很輕鬆。孫大千也補槍錄音師跟楊說，這是一首輕快的歌，「沒有人叫你唱『港都夜雨』！」

而對於前總統陳水扁有意願出席國慶大典，丁守中話鋒一轉，「他以前不是一邊一國嗎，以前不是要公投正名，怎麼現在要出席國慶大典，我覺得都是好事阿」