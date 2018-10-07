藍營要林佳龍選後不要挖路 網友諷「自行宣佈落選」

2018-10-07 14:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市文心路路平10月3日完工，市長林佳龍期許這是「鑽石級」路平工程，而他的對手盧秀燕則透過發言人蔣豐懋回應，「會不會選前完工，選後又開挖？！」被網友質疑「盧選上就不要挖，講這樣好像林穩上」，被酸發言人幫盧秀燕「自行宣佈落選」。

與捷運綠線共線的文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程，包括工程介面整合、老舊管線汰換、配合捷運工程施工等高難度挑戰，是台中史上長度最長、難度最高、經費最多的路平計畫，歷經2年努力3日才完工，市長林佳龍前往視察時期許這是一條「鑽石級」路平工程。

然而，蔣豐懋卻表示，台中市文心路總是挖挖補補，等了快4年總算即將要平了！今天的路平，是漫長時間在車輛最多、上班尖峰的時候封閉車道施工完成的，市民都很有感。而且大家好奇的是路能平多久不會被開挖？有人賭一週，有人賭一個月，會不會選前完工，選後又開挖？！

但「會不會選前完工，選後又開挖？！」的發言，在網路引起網友討論，此言是否為盧秀燕在呼籲「林佳龍連任後不要亂挖喔！」、「林佳龍連任繼續關心路平」，有網友直言「盧選上就不要挖，講這樣好像林穩上」，這是發言人幫盧秀燕「自行宣佈落選」。

也有網友更批此言顯示「看來盧對自己真的很沒信心」，甚至引起網友痛批「盧怎麼蠢成這樣，是被丁感染喔」、「這真的廢到笑」。

日前盧秀燕領銜的「反空污公投」，因造假「死人連署」遭質疑，盧秀燕卻回應應給「申復」機會，邏輯離譜才被網友批「死人怎麼申覆？」現烏龍回應又一條。