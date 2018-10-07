猛批柯施政與器官移植爭議 姚文智：稱Liar還不足以形容

談到柯文哲的施政能力及近日器官移植爭議，姚文智今天指出，直言「稱柯是Liar還不足以形容」。（記者周彥妤攝）

2018-10-07 13:39

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天指出，台北市長柯文哲在處理還債、淹水及大巨蛋等問題完全不及格，對近期陷入器官移植爭議，柯究竟與主導中國器官移植最核心領導人物的中國前衛生部副部長黃潔夫密會，談什麼也未交代清楚，直言「稱是Liar還不足以形容」。

姚文智今天上午出席黨籍議員參選人鍾佩玲聯合競選總部成立大會，會前接受媒體採訪談到柯近期的器官移植爭議，姚說，相信柯文哲行醫救人，也相信柯與台大醫院沒做活摘器官的事情，但柯去了中國18次，與涉及活摘器官遭受國際通緝的醫生把酒言歡，難道都不清楚這些人在幹什麼？這涉及道德倫理問題，柯應當說清楚。

談到柯文哲的施政能力，姚文智又批，「柯市長用liar搞不好還不足以形容」，稱自己還債520億，但440億來自人民稅金、283億來自基金墊付，「就是個liar」；柯說時雨量78.8毫米不會淹水，9月8日豪雨多達140餘處淹水，但有99處沒超過78.8毫米，「也是liar」。

隨後姚文智上台致詞，再提及他對柯文哲器官移植風波、還債、治水等質疑，並稱讚鍾佩玲在主播圈表現很好，希望能在議會讓鍾監督，並說如果他做不好，鍾也可以罵他是「liar」，鍾趕緊回說「不會啦！」

姚文智今天馬不停蹄，公開行程滿檔，上午接連出席黨籍議員參選人鍾佩伶、陳賢蔚、劉耀仁及王孝維的聯合競總成立大會；下午又出席「明日之星公益籃球邀請賽」，小試身手秀球技；晚間則預計出席黨籍議員江志銘舉辦的「紙風車劇團」活動。