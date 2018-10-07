鍵盤白色恐怖逼噤聲？ 蘇上豪：不會屈服在網軍謾罵下

博仁綜合醫院心臟外科主任蘇上豪在臉書聲援葛特曼遭網友圍剿，今再度發表聲明，強調自己不會屈服在網軍的謾罵下，臉書大頭貼也換成「沉默永遠不是力量」。（圖擷自蘇上豪臉書）

2018-10-07 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲遭《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）質疑，過去在台大醫院時涉嫌擔任器官仲介，博仁綜合醫院心臟外科主任蘇上豪在臉書聲援葛特曼，遭網友圍剿，今天（7日）再度發表聲明，強調自己不會屈服在網軍的謾罵下。

博仁綜合醫院心臟外科主任蘇上豪因在臉書上挺葛特曼，遭大批網友圍剿，4日晚間發出聲明質疑，稱醫院的總機小姐被罵哭，醫院網站被批得一文不值，PTT及臉書上對自己的詆毀早已不堪入目，質疑網友為什麼要鼓動仇恨、問候别人的父母、霸凌别人工作場所與同事？只因别人想的和你完全相反？嘆台灣何時變如此不理性。

蘇上豪今再度發出聲明，強調「沈默永遠不是力量」，堅持自己不會屈服在網軍的謾罵下，他說現今網路已經近似於白色恐怖時期，以前是上位者用槍桿逼人民噤聲，現在則是網軍用「鍵盤」逼人噤聲，「只要你公開批評他們護衛的對象，都得面對排山倒海的負評、謾罵及人身攻擊，甚至是肉搜親友一起凌虐，不達噤聲絕不終止」。

蘇稱自己現在終於體會這種必須選擇噤聲的痛楚，只是「因為我冒犯了他們的主上」，但他仍堅信所謂民主價值，就是「我雖不同意你，但誓死維護你說話的權利」，自己試圖站到最前面，發揮螳臂擋車的精神，盼扭轉這幾乎變態的情況。

最後蘇上豪嘆，「如果上位者豢養著一批這樣的網軍，我們國家根本不需要東廠、警總等，他們就可以讓我們心生畏懼，達到噤聲的目的，這時的台灣與白色恐怖時期無異，話可能說重了，但情況相去不遠，一個用槍桿，一個用鍵盤。」