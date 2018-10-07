為高思博站台 朱立倫痛批「台南觀光客跑去哪？」

高思博競選總部成立，新北巿長朱立倫（右二）南下為妻舅高思博（右一）站台。（記者蔡文居攝）

2018-10-07 13:10

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南巿長參選人高思博競選總部今天（7日）成立，舉行萬人誓師大會。新北巿長朱立倫首度南下為妻舅高思博站台，他痛批台南的經濟、觀光不如人，「台南的觀光客跑去哪裡？國際和兩岸大陸的觀光客在哪裡？在地的觀光客在哪裡？」台南市民已經給民進黨20餘年，是不是需要來改變？由高思博來拚經濟和觀光。

朱立倫今天擔任高思博總部成立大會的神秘嘉賓，為高思博披彩帶。他表示，過去他擔任挑園市長時就是招商的市長，過去桃園人口差台南很多，但現在已是200萬人口，現在的新北市人口也準備要超過400萬人口了。

朱立倫表示，台南市是府城，過去是台灣第一都，台南條件很好，應該要拼經濟，但給民進黨20餘年的機會，大家看看今天台南的經濟如何，這不用他批評。

他表示，過去他小時候也很喜歡來台南玩，但最近公布的台灣10大觀光景點，新北就佔了4個。而台南有歷史、古蹟，有更好的條件。但大家想想，「台南的觀光客跑去哪裡？國際和兩岸大陸的觀光客在哪裡？在地的觀光客在哪裡？」

他說，過去台南市民給民進黨機會，台南市民沒有對不起民進黨，是民進黨對不起台南人。台南需要改變，11月24日來改變台南，讓高思博有機會來改變台南。

相關影音