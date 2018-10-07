網傳7因素讓高雄綠營慘敗？張家興：去脈絡化、說風涼話

高市新聞局長張家興反駁網路傳聞（記者王榮祥翻攝）

2018-10-07 13:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕網路傳出高雄綠營因七大因素可能慘敗﹗﹖高市新聞局長張家興表示，市政建設永遠有努力空間，但評價不應「去脈絡化」，他感慨「去脈絡化」、說風涼話的人別有用心，對高雄不會有幫助。

PTT有自稱高雄在地人的網友，分析七大因素將讓綠營在高雄慘敗﹗﹖分別是民進黨執政太久、年金改革、韓國瑜網路攻勢優、韓國瑜土味夠、高捷與圖書館沒什麼人去、路不平、抗議多。

高市新聞局長張家興表示，國民黨吳敦義離開高雄時留下「四大沉痾」，當時捷運無法動工、愛河髒臭、自來水不能飲用及港市分離，緊接著產業西移中國造成大量勞工失業。

民進黨在高雄執政後、「四大沉痾」全部解決，並努力推動產業轉型，其間遭逢國民黨中央執政消極對待，建設高雄政策不是跳票就是轉彎或拖延，加上縣市合併還減損高雄800多億元補助款，這些阻力都沒澆熄高雄追求發展決心。

張家興說，如今高雄水岸整治有成，市民均享綠地面積六都之冠，零售業銷售總額成長率六都第一，市政連續三年蟬聯招商卓越獎，捷運通車後大眾運輸使用率也成長3.5倍。

這些整體建設，改變外界對高雄重工業、高污染勞動密集的刻板印像，並透過亞洲新灣區建構文創會展、觀光、電競體感等新創產業基地﹔同時間日月光不斷擴廠、台郡投資和發產業園區、華邦電投資超過3000億路竹科學園區動土，高科技業也因優越環境、交通條件、逐漸群聚高雄，為台灣未來競爭力打基礎。

張家興強調，這些多年努力成果，絕不是一蹴可幾，過程中不乏艱困險阻，在高雄脫胎換骨關鍵時刻，「去脈絡化」說風涼話的人別有用心，對高雄不會有幫助。