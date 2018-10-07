新板特區精華地閒置13年 蘇貞昌：就是等我回來

民進黨新北市長參選人蘇貞昌與市議員參選人石一佑聯合競選總部今天成立。（記者賴筱桐攝）

2018-10-07 13:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌與市議員參選人石一佑聯合競選總部今天成立，蘇貞昌致詞時，再度批評新板特區、板橋車站旁3.3公頃精華地，淪為全世界最貴的機車停車場，土地閒置13年，「就是等我回來」，他若當選將興建親子體驗博物館，讓大人、小孩開心玩一天。

蘇貞昌表示，板橋地區設籍人口數56萬人，遠遠超過宜蘭縣、基隆市、新竹縣，他參選以來聽到許多市民反映，新北市升格了，市民卻降格。他擔任台北縣長時，讓板橋脫胎換骨、改頭換面，當年板橋只有1座華江橋，他爭取興建華翠大橋、萬板大橋及浮洲橋擴建，並主導40公頃的新板特區開發案，如今交通四通八達，百貨公司林立，還有國際級大飯店，「板橋人要發了！」

蘇貞昌提到，當年他爭取新板特區興建歌劇院，他來不及完成，沒想到土地閒置13年，變成全世界最貴的機車停車場，非常可惜，放著不做「就是等我回來」，他若當選新北市長，將借鏡美國波士頓與日本大阪經驗，打造「全台第一、世界最新」的親子體驗博物館，小孩子玩上一整天，不用上課就能吸取飽滿的知識。

蘇貞昌也不忘拉抬石一佑的選情，他稱讚石一佑擔任2屆市民代表，在地服務15年，並積極進取攻讀碩士班，對人親切、有經驗、有熱忱，希望市民幫忙「牽起來」送進議會，跟市長一起做事，為市民服務。