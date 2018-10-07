戰鼓催！競選總部紛成立 馬公中華路成兵家必爭

中風的藍俊逸議員，為愛子披掛綵帶代父出征今年議員選戰。（記者劉禹慶攝）

2018-10-07 12:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導﹞澎湖年底五合一選舉腳步接近！今日戰將競選總部紛紛成立，尋求連任的正副議長劉陳昭玲、陳雙全、議員呂黃春金、澎湖縣長參選人翁珍聖、馬公市長參選人蘇崑雄及代父出征的議員參選人藍凱元等人競選總部紛紛成立。

前副議長藍俊逸，在本屆議員任內不幸中風，改由其子藍凱元代父出征，行動不便的藍俊逸坐輪椅出席，親自為愛子披掛綵帶，同時藍俊逸也將助理費、議員薪水節省下來，購買復康巴士放置在服務處，提供民眾免費申請使用，由百世多麗董事長藍俊昇將車輛交由藍凱元，代表世代傳承。

至於澎湖縣議會龍頭議長劉陳昭玲競選總部，則由其夫婿為其披掛綵帶，立委楊曜雖為民進黨籍，也現身會場感恩其擔任議員時，議長劉陳昭玲廣納各黨意見，並尊稱議長劉陳昭玲為澎湖人的寶貝；另外以無黨身分參選馬公市長的蘇崑雄競選總部成立，許多馬公市代表及多數村里長也出席力挺，場面相當浩大，力抗國民兩黨市長提名人，成為三強鼎立。

今年五合一選舉由於參選者眾，馬公市區聯絡外圍交通要衢中華路，成為兵家必爭之地，計有9位參選人設立競選總部，包括縣長參選人陳大松、翁珍聖、呂華苑、馬公市長候選人蘇崑雄、葉竹林、議員候選人冼義哲、蔡見利、陳雙全、馬公市代表參選人許國政等人，成為一級戰區。