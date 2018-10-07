市民總部電音趴人數少 侯友宜：直播5萬多人看

國民黨新北市長參選人侯友宜和國民黨主席吳敦義以及前台北縣長周錫瑋共同為市議員林金結站台。（記者陳心瑜攝）

2018-10-07 12:53

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天化身「MC YOUYI」在台上唱Rap，在競選總部「市民總部」大開電音趴，但卻有網友嘲諷現場人數不如預期，侯友宜則說，電音趴人潮「潮來潮去」，官方LINE＠的直播就有5萬2千多人觀看，現場氣氛很好，不只年輕人，很多民眾也到場體驗第一次的電音趴，覺得這是很棒的電音文化。

侯友宜今天行程滿檔，成立深坑、淡水和三重以及市議員蔡淑君聯合競選總部，侯友宜今天早上在土城相挺黨籍市議員林金結的競選總部成立大會，暨昨天和過去總是「同場不同台」的國民黨主席吳敦義在永和聯合競選總部後同框，今天再度同台，展現藍營團結氣勢。而前總統馬英九、立委柯志恩、蔣萬安、前台北縣長周錫瑋和國民黨中常委連勝文也現身相挺。

侯友宜致詞時說，「當你說我穩當選的時候，我就慘了。」要民眾別管民調如何，對手很會選舉，而自己是第一次參選，要充滿危機感，更要記取四年前新北市長選舉的教訓，藍營的民調顯示贏了超過20%，但票開出來卻只贏不到2%，拜託支持者幫忙拉票、催票。