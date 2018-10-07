「舔共舔到這種地步」姚文智再批丁守中稱與共青團友好

姚文智今天談到丁守中，他再批丁竟曾說自己和中國共青團友好，「第一次看到中國國民黨候選人舔共舔到這種地步！」（記者周彥妤攝）

2018-10-07 12:46

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天出席黨籍議員參選人陳賢蔚競選總部開幕，談到國民黨參選人丁守中，他再批丁竟曾說自己和中國共青團友好，「第一次看到中國國民黨候選人舔共舔到這種地步！」

姚文智致詞指出，目前美中貿易戰的國際情勢愈演愈烈，上週川普也曾批評中國放假新聞，企圖干預美國的選舉，而這次台灣選舉也遇到相同情勢，因此這次選舉可說是國家首都保衛戰。

姚文智強調，中國共產黨這幾年在全世界報導，除了與美國鬥爭外，對於台灣的打壓也無所不用其極進行，強勢取消原本要在台中主辦的東亞青運、施壓全世界航運公司更改台灣名稱，須用「中國台北」，還有這幾年斷交的多個國家，都是因來自中國的壓力。

姚文智說，十分擔憂我們這一代，是最後一代呼吸自由空氣的台灣人，盼現在還來得及的時候，珍惜這個自由，保護它，把它傳到下一代。」呼籲台灣一定要守護現有的自由、民主。

對於丁守中堅持的「九二共識、一中各表」，姚文智強調，「結果中華民國卻永遠沒有辦法表」，而且丁更誇張，之前還稱自己跟共青團也很好，「我第一次看到中國國民黨候選人舔共舔到這種地步！」