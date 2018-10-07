深澳電廠有條件停建 盧秀燕再籲中央停止中電北送

國民黨台中市長參選人盧秀燕（中）與競選總部主委江啟臣（左）、總幹事顏寬恒共同呼籲中央停止中電北送。（記者張菁雅攝）

2018-10-07 12:40

〔記者張菁雅／台中報導〕行政院長賴清德前日提出若觀塘天然氣接收站過關就同意重新評估深澳電廠停止興建可能性的說法，國民黨台中市長參選人盧秀燕、競選總部主委江啟臣、總幹事顏寬恒今日共同發布新聞表示，深澳電廠興建政策急轉彎，全國上下都替北部居民感到高興，尤其台中市民近年深受燃煤空污之害更是感同身受，3人也藉此事件再次要求，蔡英文政府必須全面檢討現行的能源政策，正視台中火力發電廠超額發電北送的「台中困境」，平等對待中部居民。

盧秀燕表示，反空污已經是全民共識，更是中部居民的共同心聲，蔡英文政府錯誤的能源政策造成嚴重的空污危害，中部居民首當其衝深受其害，看到深澳燃煤電廠引起的反彈，每位中部居民都感同身受，己所不欲勿施於人。她認為，如今深澳電廠因為民意壓力讓執政者政策急轉彎，代表政府仍然害怕人民的力量，「這是一個正視執政問題的機會」，既然深澳電廠可以急轉彎停建，中火也該停止超額發電北送。

江啟臣表示，現今政府完全不尊重台電和經濟部原有的規劃，錯誤的能源政策不僅讓台灣陷入缺電危機，連基本的環境生存權都受到危害，「這個惡質政府竟然讓人民在燃煤和缺電當中，痛苦的二選一」。

顏寬恒說，中火打算新增2部天然氣機組，卻無法跟台中鄉親承諾讓相同發電量的舊有燃煤機組同步退役，未來若全部運轉恐雪上加霜，嚴重影響生活環境和健康，「憑什麼這樣對待中部居民？」

盧秀燕、江啟臣、顏寬恒3人共同要求，中央應全面檢討現行草率的能源政策，讓政策真正回歸專業，台中要脫離中火超額發電北送的「台中困境」，他們樂意看到北部有希望停建深澳電廠，而中部居民也應受到中央同樣的重視和平等的對待。