客雅溪水岸綠廊獲中央補助6500萬 林智堅：環河步道夢想成真

客雅溪水岸人行步道，獲補助6500萬元，6公里環河步道夢想即將成真，讓香山居民得以享受客雅溪得天獨厚的水岸環境。（記者蔡彰盛攝）

2018-10-07 12:25

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為解決香山區竹香南、北路人車爭道問題，新竹市政府擘劃緊鄰客雅溪人行步道，如今距6公里環河目標僅差「最後一哩路」，市府今宣布獲經濟部水利署核定補助6500萬元，將串聯縫補和平橋至福樹橋路段。市長林智堅表示，6公里環河步道夢想成真，將成為香山居民的幸福空間，享受客雅溪得天獨厚的水岸環境。

「客雅溪水岸綠廊串聯縫補計畫」於9月28日獲經濟部水利署核定補助6500萬元，延續客雅水岸環境整體帶狀規劃，以鋪設人行道、沿途增設照明燈具、設置防護欄杆及生態解說牌面為主，另將新增休憩涼亭及景觀燈，提供更優質的休憩空間，施作路段全長約3200公尺，預計12月施工。

林智堅表示，營造友善人行空間，一直是他上任後積極努力的目標，在市府團隊努力及中央支持下，市民期待的6公里客雅溪環河步道夢想將成真，除是學童安全回家的路外，更是優質的運動休憩幸福空間。

工務處指出，林智堅上任已投入2800萬元經費，完成竹香南路牛埔橋至福樹橋長度836公尺，以及竹香北路頂雅橋至牛埔橋長1470公尺人行步道工程，本次計畫即縫補尚缺的和平橋至福樹橋路段，使6公里環河步道得以實現。

工務處表示，本計畫施作工程路段涵蓋竹香南、北路和平橋至頂雅橋長約800公尺、竹香南路頂雅橋至牛埔橋長約1480公尺及竹香北路牛埔橋至福樹橋長約920公尺，共計全長約3200公尺。

「未來將是絕佳的生態教育空間！」工務處說，由於步道緊鄰客雅溪，水鳥生態豐富，原本只在出海口棲息覓食的水鳥，近來逐漸出現在客雅溪中上游沿岸，市府在客雅溪沿線設置7處污水截流站已有效發揮功用，減少生活污水與事業廢水排入，讓水質有所改善，同時步道完工後，藉由水鳥解說牌面，讓民眾得以認識這群水鳥嬌客。