竹市議員林盈徹服務處成立 林智堅、奧運國手力挺

新竹市議員林盈徹（右二2）服務處成立，市長林智堅（右3）、奧運國手均到場力挺。（記者蔡彰盛攝）

2018-10-07 12:14

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市香山區市議員林盈徹上午舉辦競選服務處成立大會，立法委員柯建銘、市長林智堅都到場站台。林智堅盛讚林盈徹重視教育、運動及藝文發展，讓香山區發展射箭運動有成，此外奧運中華女子射箭銅牌得主林詩嘉、譚雅婷及射箭教練倪大智都到場力挺。

林智堅表示，他和林盈徹都是香山子弟，深知香山和新竹市其他地區的城鄉差距落差大，因此都很非常重視當地的發展。這些年來和中央爭取超過38億經費建設香山，包括現在進行中的三姓橋路，就投入高達14億元，正是與市民息息相關的交通建設。

立法委員柯建銘則稱讚林盈徹擁有最典型的香山精神，以及正直、堅實、認真的三大特質，擁有高度熱忱及使命感，能為香山市民帶來全方位的問政。林智堅也說，林盈徹過去聽力受損，「但他會彎下他的腰，傾聽市民的聲音。」也因此和民眾的距離更加靠近，深知基層需求。

林盈徹表示，從小學時期，他就感受到香山地區和新竹市中心的貧富差距，四年前進入議會後，就致力改善教育資源分配不均的問題，「只要學校反映，盈徹就積極爭取。」包括內湖國小及港南國小操場跑道重建，茄苳國小附設幼兒園暨里集會所大樓重建，重建內湖國中風雨籃球場，都是他任內爭取。

藝文發展方面，林盈積極爭取藝文親子活動進入香山，2016年曾爭取紙風車來到內湖夜市，就是香山有史以來最大型的藝文活動，現場超過3千人，未來也將繼續帶來更好的服務，傾聽香山人的心聲。